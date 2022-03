Larmet från sjukhusen i Västerbotten: ”Det är extremt tufft”

– Det är extremt trångt med vårdplatser. Operationer som kan vänta får vänta just nu, säger Ulrica Bergström, områdeschef länssjukvård.

Problemet är svårlöst. Det finns i princip inga ersättare att ta in. Nu är förhoppningen att smittan ska avta under våren och sommaren, som den gjort tidigare. Tills vidare letar man med ljus och lykta efter personal som kan hoppa in.

– Vi har gått ut med information till anställda inom regionen, studenter och allmänhet för att få in alla som kan hjälpa till.

