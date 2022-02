Lokaltrafiken i Umeå inställd på grund av halka

Temperaturen har stigit i Umeå och det har regnat och snöat under torsdagsmorgonen. Detta har gjort att väglaget blivit besvärligt.

Under förmiddagen togs beslutet att ställa in all lokaltrafik i Umeå. Alla linjer påverkas och det är endast flygbussarna som kommer gå.

– Som det ser ut nu är all lokaltrafik inställd på grund av halka. Vi måste tänka på trafiksäkerheten, säger Hanna Forsgren, driftansvarig för kundservice i Länstrafiken Västerbotten.

Beskedet kan komma att uppdateras om läget förändras.

– Vi för en dialog med bussbolag och kranskommunerna just nu men vi får hoppas att lokaltrafiken kan komma igång snart igen.

I nuläget finns ingen prognos för när trafiken förväntas rulla igen.