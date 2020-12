Man anhållen för våltäkt på hotell

Enligt VK har mannen rest från södra Sverige för att köpa sex av en kvinna i Umeå. Under annandagen träffades de på ett hotelllrum där mannen först köper sex av kvinnan och sedan fortsätter gärningen så att det då blir en våldtäkt.



Mats Bruhn, jourhavande förundersökningsledare vid polisen, säger till VK att polisen jobbade intensivt under lördagseftermiddagen och att han anhölls under lördagskvällen. Han misstänks även för förberedelse till koppleri.

– Han har dessutom vidtagit ett antal åtgärder som gör att han också blivit misstänkt för förberedelse till koppleri, säger han till tidningen, men Bruhn vill inte gå in på varför mannen misstänks för det brottet.