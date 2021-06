Man anhållen misstänkt för mord på den försvunna kvinnan från Lycksele

Det var under förra året som kvinnan anmäldes försvunnen. Hon sågs senast någon gång under våren/sommaren 2019. Initialt fanns ingen misstanke om brott från polisens sida, men under föregående vecka meddelade polisen att de funnits vissa omständigheter som gjorde att de inte kunde utesluta brott och rubricerade ärendet som misstänkt mord.

Greps under tisdagen

Mannen är skäligen misstänkt och anhölls under tisdagen misstänkt för mord på den 50-åriga kvinnan. Förhör ska hållas under dagen och ett antal utredningsåtgärder ska genomföras, det skriver polisen på sin hemsida.