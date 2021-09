Man åtalas efter hot mot spelare och tränare i Björklöven

Det var i samband med den andra matchen i den hockeyallsvenskafinalen i våras, mellan Timrå och Björklöven, som 55-åringen på ett nätforum ska ha uttryckt sig hotfullt. Under matchen knätacklade Daniel Rahimi en motspelare, som fick föras ut på bår, och Alexander Hellström tacklade en annan Timråspelare mot huvudet.

”Jag säger det här på fullt allvar, Hellström, Rahimi och Wallson skall vara glada att jag inte är uppe i och ser matchen på plats. Efter 12 år i Riga vet jag hur man överlever Rysk maffian och annat patrask, sådan lust att ringa in lite lösningsorienterade personer för ett hembesök. Vårdslöst behöver man inga kunskaper för att spela, att gå in för at skada spelare såsom Rahimi och Hellström gör ska komma med konsekvenser och att Wallson står och tillåter det är inget annat än ett tyst medgivande. Heads upp på dem.”, ska han ha skrivit enligt åtalet.

Dagen efter matchen ska han ha uttryckt sig så här:

”...Wallson skulle jag inte tveka att släcka, vid första bästa om tillfälle ges, det är ju uppenbart att han tycker att alla tillbud stående medel är tillåtna....”

Nu åtalas mannen vid Uppsala tingsrätt för två fall av olaga hot. Han nekar till brott men vidgår händelseförloppet.