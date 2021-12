I november inkom en polisanmälan mot en 40-årig man som är hemmahörande i Skellefteå. Anmälan gällde två fall av våldtäkt mot barn, en som enligt häktningsframställan ska ha inträffat någon gång mellan 2017 och 2018 och som inträffat under 2021.

Under onsdagen greps mannen på Arlanda efter att han rest in i Sverige och under torsdagen begärdes han häktad av åklagaren.

– Han är på sannolika skäl misstänkt, säger Andreas Nyberg, åklagare.



Mannen nekar till brott.