Man misstänkt för våldtäkt i Lycksele

Det var under helgen som en kvinna i 20-årsåldern utsatts för våldtäkt i Lycksele. Under söndagsförmiddagen blev en man anhållen misstänkt för brottet och polisen håller just nu på med utredningsåtgärder.

– Det är ett känsligt utredningläge så vi vill inte gå ut med mer för tillfället, säger jourhavande förundersökningsledare Johan Dahlberg.

Man vet inte om de inblandade hade någon relation sedan tidigare och polisen är för tillfället återhållsamma med vidare information i fallet. Ingen av de inblandade är hemmahörande i Lycksele.