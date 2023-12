Under tisdagen anhölls två av männen misstänkta för grovt skyddande av brottsling och under onsdagen anhölls ytterligare en. Nu begärs de häktade och häktesförhandlingarna hålls under fredagsförmiddagen.

Både åklagaren Edvard Breitholtz och polisens chef för vid grova brott i Umeå, David Helgesson, har varit sparsam med kommentarer om vad som ligger bakom brottsmisstankarna mot männen.

I nuläget finns ingen frihetsberövad för själva mordet.