Maskerade män slog sönder bostad

Sent under onsdagskvällen larmades polisen till Teg i Umeå där fyra maskerade män slagit sig in i en bostad. Polis- och hundpatruller sökte männen under natten.

Larmet kom in vid 22-tiden. Enligt polisen var männen beväpnade med tillhyggen och hade slagit sönder flera fönster. De boende på adressen kunde emellertid ta sig ut oskadda då männen aldrig riktade några slag mot dem. När polisen kom till platsen hade de fyra redan försvunnit i en bil. Polisen har sökt männen, men ingen person är ännu frihetsberövad. Händelsen är rubricerad som skadegörelse. Butiksbrand i Lycksele I övrigt har det varit en relativt lugn natt. Undantaget var i Lycksele där räddningstjänsten vid 22:40-tiden fick rycka in efter att en butiksvägg fattat eld. Enligt Göran Josefsson, räddningschef i beredskap, behövde brandpersonalen dock inte vara på plats särskilt länge. – Det gick ganska fort, de var nog bara där knappt 45 minuter. De släckte ned och blötte upp ordentligt innan de lämnade över till butiksägaren.

