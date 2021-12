Rekordkall start på december i Västerbotten

Det var länge sedan vi hade det så kallt som vi nu haft det i början av december. Under måndagen var det 34 minusgrader i Gielas. Enligt SMHI är det den kallaste temperaturen uppmätt under den första decemberveckan i Västerbotten under 2000-talet.

– Men nu är något mildare väder på väg, säger SVT:s meteorolog Nils Holmqvist.