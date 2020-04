Minskad befolkning i Malå – snart under 3000 personer

Under 2019 minskade Malås befolkning från 3 122 till 3 068 personer. I genomsnitt har kommunen minskat med runt 20 personer per år under de senaste tio åren.

Minskningen på 54 personer innebär många förlorade skattepengar.

– En snabb huvudräkning säger mig att det rör sig om mellan 2,5 och 3 miljoner kronor, säger Malås kommunalråd Lennart Gustavsson (V).

Kriser kan locka nya invånare

För att vända utvecklingen menar Lennart Gustavsson att kommunen måste lyfta fram det som gör Malå attraktivt så som service, litenhet och billiga boenden. Han tror att både klimat- och coronakris i framtiden kan locka fler till inlandet.

– Jag har en stor förhoppning om att det som händer nu gör att fler får upp ögonen för att det kan finnas möjligheter till ett bra liv utanför städerna.