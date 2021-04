Minskad smittspridning i Västerbottens län – men två döda under påskhelgen

Förra veckan bekräftades 467 personer smittade med coronaviruset i länet, en minskning jämfört med veckorna innan då siffran låg runt 600-800 fall per vecka. Färre av de som testats, fem procent, var förra veckan positiva för covid-19.

Men smittspridningen är ändå hög i Västerbottens län. Det är fortfarande den brittiska virusvarianten som bidrar till en ökad smittspridning. De flesta smittas på arbetsplatser, i familjer och privata sociala sammanhang, enligt Region Västerbotten.

Frågan är om påskfirandet haft en negativ effekt?

– Det är för tidigt att säga eftersom påsklovet pågår för fullt, säger Gunilla Persson, smittskyddsläkare i Region Västerbotten.

Provtagningen har varit stängd sedan skärtorsdagen. Under måndagen gick det att testa sig i Umeå, Skellefteå och Lycksele, men de resultaten är inte registrerade än.

Inga anmälningar till länsstyrelsen

SVT har via sociala medier fått in flera rapporter om att det förekommit trängsel i fjällen under helgen, men smittskyddet har inte fått några rapporter om att sjukvården belastats ytterligare.

Länsstyrelsen som bedriver tillsyn av den tillfälliga pandemilagen har inte fått in något klagomål eller någon anmälan.

– Så länge man håller till utomhus och håller avstånd så tycker jag att det är bra att folk rör på sig och får frisk luft, men man ska ju inte trängas, säger Gunilla Persson.

Man ska ju helst inte resa i onödan enligt de skärpta restriktionerna, vad tänker du om att folk gör det ändå?

– Det är upp till var och en att avgöra det, att man tar sitt personliga ansvar, säger Gunilla Persson.

Kan man resa om man fått vaccin?

– Nej inte som det är nu. Samma rekommendationer gäller för alla personer, även om man är fullvaccinerad.