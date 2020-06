Misstänkt för mordbranden inte längre häktad

Andreas Nyberg att han inte längre tycker att det finns tillräckligt starka skäl att häkta kvinnan. Hans bedömning är också att den misstänkte inte längre kan påverka utredningen i någon större omfattning. Utredningen pågår fortfarande och just nu väntar man på ett spridningsutlåtande från brandingenjören.



– När de sista utredningsåtgärderna kommit in ska jag gå igenom materialet och sedan se ifall jag väcker åtal, säger Andreas Nyberg.



Kvinnan misstänks också för falsk tillgivelse. Enligt Andreas Nyberg har kvinnan lämnat en förklaring till vad de tror har hänt, men han vill inte gå in på vad kvinnan sagt i förhör eftersom det kan skada utredningen.