Det var under söndagen som brotten begåtts. Polisen grep under måndagsmorgonen två personer misstänkta för människorov, grovt övergrepp i rättssak, grov misshandel, grovt rån och tillgrepp av fortskaffningsmedel. Personerna anhölls senare under dagen.

Offret ska enligt polisen inte fått några livshotande skador och har inte behövt föras till akutsjukvård.

Ärendet leds av åklagare.