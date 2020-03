Misstänkta mordbranden i Ursviken – polisen knackar dörr

Natten mot onsdag brann två villor i Ursviken utanför Skellefteå. Polisen misstänker att bränderna är anlagda.

– Vi genomförde platsundersökning på den ena fastigheten igår och kommer att ta den andra idag eller imorgon, säger chefen för grova brott, David Helgesson.

Polisen flög under onsdagen in en hundpatrull till platsen för sök. Under torsdagen fortsätter arbetet med att höra grannar och boende i området.

– Arbetet fortsätter intensivt, och vi har ingen frihetsberövad, säger David Helgesson.