Nu blir det regn och rusk hela veckan

Större delar av Västerbotten inledde måndagen med regn och kyla, men fram mot eftermiddagen ser prognosen ljusare ut.

– Det har varit lite åskknallar och liknande under morgontimmarna men nu börjar det dra sig bort. Framåt eftermiddagen bör det spricka upp och bli upp mot 15 grader ungefär i takt med att Sveriges match i VM pågår, menar Holmqvist.

”Räkna med ostadigt väder hela veckan”

Annars är morgonens ruskväder ett tecken på vad komma skall under veckan.

– Under morgondagen blir det lite av en ”favorit i repris”, med liknande åska och kraftigt regn under morgonen och sedan ett lågtryck som utvecklas under dagen. Räkna med ostadigt väder hela veckan, säger Holmqvist.

Var kommer detta lågtryck från?

– Det brukar inte var ovanligt med lågtryck den här tiden på året, utan det är snarare så att det varit onormalt mycket högtryck de senaste veckorna. Den här typen av regnoväder känns ju snarare lite typiskt för årstiden, menar meteorologen.