Nu kan du lämna in vapen anonymt till polisen

Nu kan vapen som inte används lämnas in till polisen, och det går bra att göra det anonymt. Under förra vapenamnestin för fem år sedan kom nästan 500 vapen in.