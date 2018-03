AIK utan Lindström går för avgörande vinst

Hemmaförlusten i söndags med 1-3 kom efter tre raka segrar för AIK i inledningen av herrarnas kvartsfinalspel i ishockey.

Skellefteå är dock fortfarande i förarsätet då det bara krävs en seger för att gå vidare i slutspelet. Färjestad måste vinna tre matcher i rad för att ta sig till semifinal.

”Gå in med pondus”

AIK-forwarden Jimmie Ericsson tror sig ha receptet för att vinna matchen:

– Det handlar om att gå in i situationen med pondus, åka mycket skridskor och ta tag i taktpinnen och få matchen dit vi vill, säger han till C More.

Lindström fortfarande avstängd

Frågan är hur stor betydelse stjärnan Joakim Lindström har för AIK.

Vinnaren av Guldhjälmen som SHL:s bäste spelare är avstängd i ytterligare fyra matcher efter huvudtacklingen mot Färjestads Oskar Steen i kvartsfinal tre.