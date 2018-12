Ny varning för snöproblem i norr

Under måndagen varnades för upp till en decimeter snö vid kusten under natten mot tisdag med besvärligt väglag på flera håll. Sos alarm fick också in rapporter om bilar som kört av vägen.

Nu utökas varningen, eftersom det väntas falla upp emot en decimeter under tisdagen med hala vägar som följ i både kust- och inland.

– Det är inledningsvis mest regn men det kommer övergå i snö, säger SVT:s meteorolog Sara Rindegren.

Det finns också en risk för att det fryser på under dagen och mot kvällen.

– Det kan bli rätt så halt på sina håll, säger Rindegren.

Liknande varningar har gått ut över Jämtland och dalafjällen där det också väntas runt en decimeter snö, eller snöblandat regn.

I norra Bottenhavet och söderut mot Östersjön varnas för kulingvindar på runt 15 m/s.