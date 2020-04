Omsorgspersonal: ”Vi vill ha information”

Där Hanna Vernerlund jobbar används skyddsutrustning bara när det finns en misstänkt eller konstaterad coronasmitta – annars är det basala hygienrutiner som gäller.

– De har testat boende på min avdelning med de testar inte personal. Vi stannar hemma vid minsta lilla symptom, vi tjänar redan så lite och har egentligen inte råd att vara hemma, säger hon.

”Blir ju en oroskänsla”

På varje avdelning finns det två ”kitt” med skyddsutrustning, det räcker till att gå in till en person två gånger. Men det Hanna och hennes kollegor efterlyser mest är information och att man börjar testa personalen. Eftersom det är besöksförbud för anhöriga så är det via personalen som smittan eventuellt kan ta sig in på äldreboendet.

– Det blir ju en oroskänsla, vad kommer hända om vi får det på avdelningen? Ska de isoleras på sina rum eller hela avdelningen? Vart ska vi byta om?

”Pressat läge”

Björn Hammar är verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom äldreomsorgen i Umeå. Han förstår oron hos personalen och hänvisar till informationen som ligger på kommunens intranät.

– I ett sådant här pressat läge är information jätteviktigt, men man ska alltid vända sig till sin närmaste chef, det är det budskap jag vill ge.