Oväder försenar färjan till Vasa – passagerare bjuds på mat

Wasaline meddelade under fredagseftermiddagen att kvällens avgång från Umeå till Vasa försenas. Anledningen är ruskvädret som under kvällen drar in över Västerbottens kustland.

SMHI varnar för kulingvindar på norra Kvarken under fredagskvällen. Därför skjuter Wasaline upp sin avgång 18.00. Ny beräknad avgång blir 00.30. – Vi tar passagerarna ombord som normalt samt ordnar hytter enligt tillgänglighet samt bjuder på mat, givetvis får de passagerare som vill boka om göra det kostnadsfritt, säger vd Peter Ståhlberg i ett pressmeddelande. Dela Dela

