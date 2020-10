Ovanlig tidsmiss under högskoleprovet – oviss framtid för provdeltagare

Högskoleprovet består av fem olika provpass under själva provdagen. Den utsatta tiden är alltid 55 minuter per pass men i söndagens prov i Umeå råkade en oerfaren provledare ge deltagarna i sin lokal 5 minuter extra under två av passen innan misstaget upptäcktes. I salen fanns då 27 deltagare.

– I provlokalen är det provledaren som styr. De är utbildade och har fått mycket material så det ska inte kunna hända egentligen. Men den här gången hände det, säger Helena Lindvall.

Vidtogs några åtgärder vid händelsen?

– Ja, i samförstånd med provledaren fick personen avbryta och vi satte dit en ny provledare, berättar Helena Lindvall.

I videoklippet hör du Helena Lindvall berätta om vilka konsekvenser incidenten fått hittills.