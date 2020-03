Person misstänkt för väpnat rån i Vännäs

Det var strax före klockan 22 på måndagskvällen då en mansperson rånade en matbutik i Vännäs. Flera polispatruller, hundar och helikopter kallades in i jakten på rånaren som senare kunde gripas. Polisen har under kvällen och natten bland annat gjort en brottsplatsundersökning.

Polisen är förtegen

Polisen vill inte gå in på när personen greps eller på vilka grunder personen är frihetsberövad. Polisen vill inte gå in på några detaljer kring rånet under tisdagsmorgonen. Inte heller vilken typ av vapen som användes under rånet eller om vad som stulits. Polisen vill gärna ha hjälp från allmänheten med tips och iakttagelser som kan sättas i samband med rånet.