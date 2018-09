Person rånades med kniv i Umeå

Strax efter klockan 01 under natten mellan fredag och lördag fick polisen ett samtal via SOS. En man ringde in och uppgav att han blivit utsatt för ett rån på Ålidhem i Umeå.

Enligt den drabbade ska han ha blivit rånad av två män, varav åtminstone den ene var beväpnad med kniv. De två gärningsmännen fick med sig både mobiltelefon och pengar vid rånet.

Under natten har polispatruller sökt efter gärningsmännen runt Ålidhemsområdet utan resultat. Polis på plats har säkrat föremål för spårsäkring.

Den drabbade mannen ska ha klarat sig utan fysiska skador enligt polisen.