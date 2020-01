SMHI har utfärdat flera klass 1-varningar för plötslig ishalka i hela länet under onsdagen – i fjällen och inlandet väntas även mycket hårda vindar.

Enligt SMHI:s varningar kan det i inlandet blåsa mycket hårda västliga vindbyar upp mot 24 meter per sekund fram till natten mot torsdag. I fjällen gäller samma varning men upp mot 18 meter per sekund på kalfjället och detta i kombination med snöfall som under dagen övergår till regn eller blötsnö.