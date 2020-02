Plötslig ishalka och snöfall – SMHI har utfärdat klass 1-varningar

Varningarna gäller från och med söndag kväll fram till måndag morgon och berör både kust och inland. Vid kusten väntas snöfall övergå i regn som då faller på kalla vägbanor och ger upphov till ishalka. Under kvällen berör det främst kustbandet men övergår sen till övriga området från natt mot måndag.

Klass 1-varningen för snöfall gäller för Västerbottens inland där det från och med söndag kväll och fram till måndag morgon väntas falla en decimeter snö.

Kulingvindar till havs

Två varningar gällande kuling har också utfärdats under söndagen. I både Norra Kvarken och Bottenviken väntas kulingvindar från syd. Som mest kommer det att blåsa omkring 14-18 meter per sekund. Under måndag morgon väntas vinden avta.