Polisen: ”Att tänka på inför midsommarhelgen”

Under storhelgerna finns det en ökad risk för bland annat kortbedrägerier i butiker, där brottslingar försöker få syn på koden du knappar in och sen stjäl din plånbok eller kort.

Det är också vanligt med inbrott under ledigheterna då många åker bort. Vanliga tillvägagångssätt är att inbrottstjuvarna tar sig in via fönster och balkongdörrar på sidor av huset som inte syns så väl från vägen. Det som stjäls är ofta sådant som är lätt att få med sig såsom smycken och kontanter.

Polisens tips för att motverka kortbedrägerier

Du kan hjälpa dig själv genom att be den bakom dig backa när du ska slå in din kod.

Du kan också hjälpa dina släktingar, grannar eller bekanta genom att tipsa om extra vaksamhet så att ingen ser koden när den används.

Visa inte heller vart du stoppar ner kortet efter genomfört köp. De här brottslingarna jobbar genom att först spana in koden och därefter försöka komma över kortet eller hela plånboken. Detta är ett vanligt förekommande trick.

Polisens tips för att motverka inbrott

Tänd lampor med hjälp av timer inne i bostaden, även om det är ljust ute

Be grannen parkera bilen på gården, så att det ser ut som att någon är hemma

– Meddela din granne att du ska åka bort och be grannen titta till ditt hus eller lägenhet. Och det kanske inte behöver framgå i sociala medier att du ska vara borta under hela helgen eller veckan, säger Mats Lundén vid brottssamordningen region Nord.

Om du ser något misstänkt

Det är viktigt att snabbt meddela polisen om man ser något som verkar misstänksamt och att man noterat så många iakttagelser som möjligt i sin beskrivning till polisen. Exempelvis registreringsnummer om någon okänd bil cirkulerat i området eller om det varit en eller flera personer samt en beskrivning av personerna.

Polisen når du på telefon 114 14 och vid pågående brott eller akuta händelser ring 112.