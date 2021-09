Polisen efter branden i Marieberg: ”Inte kunnat säkra spår”

Det var vid fyratiden under natten mot söndagen som larmet om en kraftig brand i en öppen garagelänga på Rådjursvägen på Marieberg i Umeå kom in till SOS Alarm. Omkring 20 bilar påverkades av branden, varav 15 totalförstördes i branden. Polisen rubricerar ärendet som mordbrand och under måndagen fanns tekniker på plats för att försöka fastställa brandorsaken.

Men undersökningen kan varken bekräfta eller utesluta att branden är anlagd och det är fortfarande oklart hur branden uppkommit.

Polisen har gjort en mängd förhör med vittnen, boende i området och de drabbade fordonsägarna.

Utredningen kommer att fortsätta och fler förhör ska hållas, meddelar polisen på sin webbplats. Polisen efterlyser också tips och iakttagelser som kan sättas i samband med branden.