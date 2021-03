Polisen utreder våldtäkt vid Nydala i Umeå

Se området där brottet ska ha skett i klippet – SVT:s reporter berättar på plats.

Våldtäkten uppges ha skett på tisdagskvällen i närheten av 4H-gården, just norr om Nydalasjön. Polisen fick in anmälan under torsdagskvällen och gick sent på fredagen ut och sökte vittnesuppgifter.

”Polisen vill gärna ha in iakttagelser i området mellan klockan 20.00 och 21.00 på tisdagskvällen. Har du sett något, ring 114 14”, skriver myndigheten på sin sajt.

Inga kopplingar till Strandpromenaden

Hittills finns ingen gripen eller misstänkt i ärendet. Polisen har gjort en brottsplatsundersökning och hållit förhör och ser i nuläget ingen koppling till de tidigare anmälda våldtäkterna vid Strandpromenaden i Umeå.

– Utredningen fortgår och ingen ytterligare information kommer att kunna ges förrän tidigast under nästa vecka, säger förundersökningsledare Jenny Viksten i ett utskick.