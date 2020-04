Bilden är en arkivbild från en tidigare fest på Tvistevägen i Umeå. Foto: SVT

Polisen varnar festsugna: Vi har rätt att ställa in eller upplösa festen

Polisen har under Valborgsmässoafton gått ut med en varning till de som via sociala medier bjuder in till stora fester utomhus. Polisen menar att genom att bjuda in på sociala medier kan festen ses som offentlig och därmed har polisen också rätt att ställa in eller upplösa festen.

”I en tid när inga offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster får ha fler än 50 deltagare så är alla officiella valborgsfiranden inställda”. Så inleder polisen i Umeå ett inlägg på sina social medier under onsdagen. Polisen att fått information om att inbjudningar till olika fester sprids på nätet och vill nu att arrangörerna av dessa tänker om. ”Du som är arrangör behöver söka tillstånd hos Polismyndigheten i förväg, annars kan du bli misstänkt för brott mot ordningslagen”, skriver polisen själva på sociala medier. Under Valborg brukar stora fester i Umeå uppstå kring olika bostadsområden där många är studenter. Polisen avslutar sitt inlägg med att de har rätten att ställa in och upplösa fester om inte kravet på max 50 personer följs. Dela Dela

