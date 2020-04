Problem i tågtrafiken efter trafikolycka

Minst tre avgångar har under fredagsmorgonen ställts in från Umeå och söderut på grund av en olycka som inträffade längs rälsen mellan Härnösand och Timrå. Fler tåg kan komma att ställas in under förmiddagen. Just nu är prognosen att tågtrafiken ska rulla igen klockan 10:30.