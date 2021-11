Provtagning fortsätter för att spåra avmagringsjuka älgar i Robertsfors kommun

I en radie på 2,5 mil kring Överklinten tar man under årets älgjakt prover på alla skjutna älgar. 272 prover har lämnats in till SVA, där alla resultat hittills varit negativa. Målet är att få in 360 älgar från området innan älgjakten är slut.

Enda området i landet

Den älg som påträffades med sjukan förra året bedömdes inte ha en smittsam variant av CWD, vilket heller ingen annan älg i Sverige upptäckts med.

– Inget tyder på att vi har en smittsam variant i Sverige och förhoppningsvis hittar vi inga fler, säger Gustav Averhed, biträdande statsveterinär.

Området vid Överklinten är det enda området i landet som just nu har en utökad övervakning av sjukdomen.