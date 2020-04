Räddningstjänsten fick åka ut till samma villa flera gånger

Det var under fredagskvällen som det började brinna första gången i villan. Då brann det i fasaden i huset. Räddningstjänst, polis och ambulans skickades till platsen. Räddningstjänsten släkte branden och ingen person skadades. Under natten mot lördagen blossade branden upp igen och räddningstjänsten fick återigen rycka ut och för att bekämpa branden. Inte heller då skadades någon.



Under söndagsmorgonen började det brinna i villan igen, den här gången i källaren. Hur den tredje branden kan ha uppstått är oklart, men polisen misstänker i nuläget inget brott. En tankbil och ett räddningsfordon skickades till platsen och branden är nu släckt.

Enligt SOS-Alarm som svarar för räddningstjänsten under söndagsförmiddagen så är det ganska ovanligt att man måste åka ut till samma fastighet tre gånger för att släcka bränder.