Restaurangflotte sjönk – blev stående på grund i Skellefteälven

Det var på söndagskvällen som räddningstjänsten fick larm om att en restaurangbåt höll på att sjunka vid Ytterholmen i Skellefteälven.

– Båten står på botten, och vi har meddelat ägaren, säger vid räddningstjänsten vid 21-tiden till tidningen Norran.

Fredrik Johansson är nybliven ägare till restaurangflotten och hade tänkt börja ställa iordning den för sommaren inom kort. Öppna tänker han fortfarande.

– Det här blev ju tråkigt med en del extrajobb, konstaterar han.

Nytt bakslag för flotten

För mycket snö och dålig is har tidigare tagit knäcken på restaurangflotten. För drygt tio år sedan sjönk halva flotten efter att is smugit sig in i pontonerna. Nu är det ett liknande problem.

– Flödvatten har tagit sig in i pontonerna, vi ska titta närmare på det i morgon och försöka göra något, säger ägaren Fredrik Johansson.

Flotten har tidigare somrar legat vid kajen intill Bryggarbacken i Skellefteå. Förra året ställde pandemin till det och den sjösattes aldrig.

Se i klippet hur flotten numera står på botten av älven.