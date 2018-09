Den anställde arbetade vid ett företag i Kalix när han upptäckte att frätande vitlut hade kommit in under dräkten vid stövlarna och handskarna. Personen hade tejpat över skarvarna men vitlutet tog sig ändå in mot huden och orsakade brännsår på båda benen och vid handlederna.

Arbetsgivaren skriver i sin anmälan att personen kommer behöva genomgå flera operationer för att förhindra att ett sår på ena smalbenet ska förvärras.