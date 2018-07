Bärvax blir nytt naturmaterial

Runt bär som lingon, blåbär och hjortron finns ett skyddande lager vax. När juicer och andra produkter tillverkas blir vaxet en restprodukt som slängs.

– Vi vill ta tillvara bärvaxet, det finns många aktuella användningsområden, säger forskaren Roberts Joffe, vid Luleå tekniska universitet i ett pressmeddelande.

”Bärvaxet har unika egenskaper”

I projektet ”WAX Natural Wax of Arctic Berries as Our Treasure”, undersöker forskare från Luleå tekniska universitet, finska Uleåborgs universitet och Oulu UAS samt norska forskningsinstitutet NIBIO hur vaxet från arktiska bär bättre skulle kunna användas. Forskningsprojektet har en budget på en miljon euro och involverar expertis inom områdena biologi, kemi, nanoteknik, materialvetenskap och marknadsföring.

– Bärvax har unika egenskaper, de kan till exempel ge kosmetiska produkter fördelar som skydd mot UV-strålning och antibakteriella egenskaper, säger Roberts Joffe.

Det övergripande målet med projektet är att utveckla nya produkter och öka konkurrenskraften för företag i den arktiska regionen.