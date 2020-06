Se den spektakulära åskan i natt

– Jag har under min levnad inte sett så mycket blixtar under ett och samma tillfälle, det var så många per minut. Det var overkligt. Solen låg bakom horisonten, det var ett rosalila sken, ett magiskt ljus.

Även djurlivet påverkades av det konstanta mullrandet. Agneta berättar hur tranor i närheten oroligt skriade och trumpetade genom det öronbedövande dånet.

Många brandlarm efter åsknedslag i länet

Under natten kom det in flera rapporter om åsknedslag i länet. I Lycksele brann en bagarstuga ner efter ett åsknedslag i ett elskåp och gräsbränder startade i både Bjurholm och Tväråbäck.