Skellefteå lasarett utsatt för inbrott

Polisen fick under måndagen in en anmälan om att lasarettet i Skellefteå blivit utsatt för inbrott. Det är oklart exakt när inbrottet ska ha inträffat men man misstänker att det kan ha skett någon gång under helgen.

Stöldgodset bestod av bland annat en projektor samt sjukvårdsmaterial och det ska enligt polisen råda ”viss oreda på platsen.”

– Man har rivit ur något medicinskåp bland annat, säger Maria Linné, kommunikatör vid Västerbottenspolisen.

Det är oklart hur gärningspersonen tagit sig in i lokalen och polisen är förtegen med vilken del av sjukhuset som blivit utsatt för inbrottet.

En anmälan om stöld och inbrott har upprättats.