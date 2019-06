Riktigt varm luft har rört sig in över landet och sprider sig norrut. Under fredagen rör sig en kallfront in västerifrån och i gränszonen mot den varmare luften kan det bildas kraftig åska med lokalt stora regnmängder.

Det är också risk för gräsbränder i de inre delarna av Västerbottens inland. Dessutom är det varning för höga flöden i små vattendrag i Västerbottens läns fjälltrakter från och med fredag.