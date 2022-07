Regnet ska snabbt uppgå till 25-35 milliter under onsdagen. Totalt under dygnet förespås 50-70 millimeter regn. Lika mycket regn väntas under torsdagen.

Med regnet kommer åska och kraftiga vindbyar.

Vädret kan orsaka tröggående trafik i och med översvämmade vägar. Även källare, dagvattensystem, vägar och viadukter riskeras att översvämmas.

Regnet förväntas hålla i sig under onsdagen och torsdagen, enligt SMHI.