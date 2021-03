Under hela februari hade Lycksele kommun högst smittotryck i hela landet. Värst var det kanske under vecka 7, alltså mitten av februari. Då var det nära tre gånger fler smittade per 10 000 invånare i Lycksele jämfört med den kommun som låg näst sämst till.

Men nu syns en ljusning.

– Läget har ju förbättrats successivt, men det är fortfarande många insjuknade i våra egna verksamheter, säger kommunchef Ingela Gotthardsson, som menar att det inte är läge att slappna av nu.

