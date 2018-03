Arkivbild. Sedan augusti 2017 har bron varit avstängd för underhållsarbete. Foto: SVT

Lejonströmsbron öppnar för trafik igen

Klockan 12 på tisdagen öppnar Lejonströmsbron i Skellefteå. Bron har varit avstängd för all trafik på grund av underhållsarbete sedan augusti 2017. Under denna tid har bron varit avstängd för all trafik. Även gående har tvingats söka sig till andra broar för att korsa Skellefteälven.