Snövarningen: Uppemot två decimeter vid kusten

Ett snöfallsområde rör sig norrut under helgen.

– Det kommer in under lördagen och sprider sig successivt över länet. Det kommer att snö på under kvällen, natten och även in på söndagsdygnet. Det kan bli en hel del snö, säger SVT:s meteorolog Marcus Sjöstedt.

Risk för snömoddiga väggar

Men allra närmast kusten ligger temperaturen kring nollan och det är osäkert om nederbörden kommer som snö eller regn.

– Det kan också bli blött och moddigt på vägarna, säger Marcus Sjöstedt.

I början på nästa vecka blir det kallare.

– Då väntas allmänt minusgrader i norr och den snö som kommit en bit inåt landet kan nog ligga kvar då.