Umeådomare hoppar av efter kränkningar: ”Som ett hugg i ryggen”

Mats Erelund har under sin fritid ägnat sig åt att döma innebandymatcher men slutade nyligen på grund av vad han kallar ”ett hugg i ryggen”. I början av sommaren läckte ett band ut som innehöll en konversation mellan en tjänsteman hos SIBF och två domare från södra Sverige.

Under den inspelade konversationen ska tjänstemannen bland annat ha sagt att domarparet från Umeå var ”hjälplösa i sitt ledarskap”.

Fokus på domarnas utveckling

Efter varje match under mästerskapet fick domarna möjlighet att få feedback, både negativ och positiv, av en domarcoach. Det var under ett sådant samtal mellan domarparet från södra Sverige och domarcoachen som samtalet spelades in.

– Man börjar ju fundera kring varför samtalet egentligen spelades in och vad som sägs i de samtal som inte spelas in, säger Erelund.

Utsatt position

Mats Öster är en domarcoach från Umeå som även han avgått efter bandläckan eftersom han tycker att flera domare från Norrland behandlats illa av förbundet.

– Domare får redan mycket kritik. Svenska innebandyförbundet är som vår arbetsgivare och när de vänder oss ryggen finns det inte mycket att göra än att avgå.

Det enda som skulle kunna få Öster att gå tillbaka till rollen som domarcoach är om organisationen ändras och man ser över humankapitalet.

SVT sport har pratat med Magnus Nilsson, tävlingschef på förbundet.

– Vi har vidtagit vissa åtgärder och vissa saker kan jag inte som arbetsgivare säga, vad som sker mellan arbetsgivare och den berörda medarbetaren. Det omfattas av ett personalärende.

SVT Västerbotten har sökt tjänstemän hos Svenska innebandyförbundet utan framgång.