Stor risk för laviner i flera områden: ”Mycket farliga förhållanden”

Risken i områdena har sedan igår gått från en måttlig fara till stor fara, den näst högsta i Naturvårdverkets riskbedömningsskala. Det väntas mycket hårda vindar i nära nog hela fjällkedjan, Dalafjällen undantaget, enligt SMHI som gått ut med en klass 1-varning.

”Hårda vindar och mycket nederbörd under måndagsdygnet gör att stor lavinfara väntas i Abisko – Riksgränsfjällen och västra Vindelfjällen. Det generella rådet är att hålla gott avstånd till all lavinterräng, det vill säga branta sluttningar eller områden under branta sluttningar”, skriver Naturvårdsverket på sajten lavinprognoser.se.