Svårt ekonomiskt läge i Åsele senaste åren – Andreas From (S): ”Speciella fyra år”

Hör Andreas From (S) om varför man valt att spara på äldreboende i kommunen, och vad som väntar på åsikt för Åsele. Foto: Marilén Karlsson/SVT

Ekonomin i Åsele kommun har varit ansträngd under de senaste åren. Detta har enligt socialdemokratiska kommunalrådet Andreas From gjort att man fått fokusera på att få ekonomi i balans under mandatperioden.

– Det har varit speciella fyra år, säger Andreas From (S).