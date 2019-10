Svårt hitta deltidsbrandmän i Boliden

Vid en brand i Boliden kan räddningstjänsten bara åka ut med fyra personer istället för fem. Det innebär att man inte kan genomföra rökdykning utan måste först vänta in personal från andra håll.

– Vi skulle behöva 3-4 personer till som kan vara deltidsbrandmän, säger Mattias Hagelin som är räddningschef.

Försöker locka deltidsbrandmän på sociala medier

En förklaring till att det varit svårt med rekryteringen just där kan vara enligt Hagelin att många som jobbar i Boliden inte bor där och har för långt in till stationen. En del jobbar också under jord och har svårt att svara på larm.

– Det vi jobbar med nu är att prata med större arbetsgivare som Boliden Mineral och Skellefteå kommun och förklara hur viktigt det är med en kår på orten, säger Mattias Hagelin.

Räddningstjänsten har också haft öppet hus och försöker finnas på sociala medier för att locka nya deltidsbrandmän.

I klippet ovan hör du Mattias Hagelin berätta hur allvarlig situationen är.