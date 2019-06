SVT:s vårdenkät – Så klarar sig Västerbotten

Region Västerbotten klarar sig i allmänhet bättre än bland annat Norrbotten med sommarbemanningen, men samtliga verksamheter har ändå en lägre bemanning än under resten av året.

SVT har i sin vårdenkät frågat samtliga regioner om vårdläget.

Så här svarade region Västerbotten på frågorna.

1. Hur ser bemanningen ut inför sommaren i er region? Hur många sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, undersköterskor och barnmorskor saknas?

Kan tyvärr inte ge besked om antal personer som saknas inom respektive yrkesgrupp. Patienter och kunder kan känna trygghet i den verksamhet som bedrivs. Samtidigt viktigt att påpeka att det inte råder ett “ett-ett-förhållande” mellan antalet medarbetare som har semester och det antal visstidsanställda som anställs inför sommaren.

2. Vilka åtgärder har ni vidtagit inför sommaren vad gäller bemanningen i hälso- och sjukvården?

Ett intensivt planeringsarbete pågår fortfarande i verksamheten och förhoppningen är att fler undersköterskor, en sommarorganisation med vårdnära service samt medarbetare som via sommarerbjudande arbetar under sommarperioden så kommer planeringen kunna färdigställas på ett så bra sätt som möjligt. Det ska också understrykas att alla verksamheter har en lägre bemanning generellt än under terminerna främst beroende på att inga särskilda utvecklingsarbeten pågår, inte heller möten av olika slag samt att inga studenter behöver handledning.

3. Vilken del av hälso- och sjukvården i er region/landsting är hårdast drabbat av bemanningsbrist i sommar?

Södra Lappland och Lycksele lasarett (dvs inlandet) är ett område där vi generellt upplever störst svårighet att bemanna, detta gäller inte enbart sommaren. Men genom planering och samarbete över klinikgränser bedömer vi ändå att vi kommer att klara bemanningen även under sommaren.

4. Hur många förlossningsplatser finns i normalläget i er region? Hur ser det ut under sommarmånaderna?

Inom Region Västerbotten samarbetar BB/förlossning och Gyn på samtliga orter och antalet platser för förlossningspatienter kan därför variera uppåt och nedåt. Normalt finns ca 23 vårdplatser (3 Lycksele, 5 Skellefteå, 15 Umeå) för förlossning och under hela sommaren kommer vi att hålla samma antal vårdplatser öppna.

5. Finns det en risk att föderskor i er region/landsting kommer hänvisas till annan gion/landsting under kommande sommarmånader?

Nej.