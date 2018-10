Tredubbling av antidepressiva till barn

Sett till riket så har andelen personer per tusen invånare som fått antidepressiva utskrivet någon gång under ett år ökat med 21 procent. Ökningen, procentuellt sett, är störst bland barn. Under 2017 nästan 5 700 barn upp till 14 år som fick antidepressiva.

Tredubbling på ett decennium

Det är sällan barn under tio år får sällan antidepressiva men antalet ökar. I gruppen 10-14-åringar syns ökningen mer säkerställt. Från 1 700 till drygt 5 200 på tio år.

– Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem, säger Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen till Nyhetsbyrån Siren.

Följer rikstrend

Västerbotten följer rikstrenden, 2007 var det 53 barn som fick antidepressiva. Tio år senare, 2017, var siffran 150. Socialstyrelsen har inget tydligt svar på varför ökningen är störst just bland de yngsta.



– Det skulle bli mer eller mindre kvalificerande gissningar i så fall. Men vi vet att ökningen sker inom hela ungdomsgruppen, vilket talar för att orsaker kan finnas i miljöer där de flesta unga vistas, säger Peter Salmi.