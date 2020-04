Tufft för fjällbutikerna i påsk

– Påsken har varit jättedålig! Det har nog inte ens varit 30% av normal försäljning, säger Eva Kristoffersson som driver Handlar´n i Klimpfjäll.



Hon hade förbrett sig genom att prata med folk i byn och halverat beställningarna på bland annat mejerivaror, trots det säger hon nu att hon kommer få slänga mycket av de varor hon beställt. Att många verkar ha lyssnat på rekommendationerna tycker hon är bra, men att påskhelgen är betydelsefull för försäljningen. Enligt Eva Kristoffersson är dagskassorna under påskhelgen de högsta under hela året. Hon ska nu försöka dra in på lite allt möjligt för att försöka få det att gå ihop.



– Någon anställd måste jag ha, men det kanske blir så att jag måste jobba mer själv och dra ner på anställda, säger hon.

Även i Hemavan och Kittelfjäll har försäljningen varit mindre. ICA Fjällboden i Hemavan beskriver påsken som väldigt stillsam och i Handlar´n i Kittelfjäll säger de att de är tudelade när de tänker på den lugna påskhelgen.



– Det är klart att det är bra att folk håller sig hemma, men jag är orolig för hur det här kommer utveckla sig. Om det här håller i sig kommer vi få dra ner på personaltätheten och det drabbar ju de anställda, säger Margret Fjellström anställd och ansvarig för butiken.